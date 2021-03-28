Чемоданчик с вакциной "Спутник V" - в "Главном эфире"

Итак, кто бы решился в начале пандемии поставить на выбранный белорусами путь борьбы с новым коронавирусом? Все помнят ту волну хейта, которую получила наша страна, когда мы отказались прятаться по углам от неизвестного соперника. На неделе мы еще раз доказали всем критикам, что действительно готовы к теперь уже, надеемся, решающему бою с пандемией. Речь, в том числе, о вакцине.



Очевидно, сейчас мир накрывает третья волна - это и британский штамм, и вспышка у соседей, и ужесточение антиковидных мер. Беларусь к ней подошла во всеоружии. На днях медики стали фиксировать небольшую тенденцию к росту. Это связано с началом сезонных заболеваний. Наш Минздрав прогнозирует, что новый виток будет не выше осенней волны. Сейчас ситуация стабильная, для лечения пациентов с COVID-инфекцией по всей стране задействовано лишь 19% коечного фонда.







Текущую эпидобстановку Президент на неделе обсудил с министром здравоохранения. Кроме документов с последними цифрами статистики, Дмитрий Пиневич принес с собой переносной холодильник. В нем - первые образцы промышленных партий российской вакцины "Спутник V", розлив которой на Белмедпрепаратах начали из полупродукта компании "Генериум". Сейчас препарат проходит контроль качества. Параллельно на другой площадке Белмедпрепаратов совместно с российским концерном "Россиум" продолжается работа по созданию полного цикла производства этой же вакцины: от выращивания вируса до розлива готового продукта. Это позволит получать около 8 млн доз в год.



А еще мы узнали, на какой стадии работа над отечественной вакциной против COVID-19! Первый образец может появиться уже к концу августа. Промышленную партию ждем в следующем году. Разработкой занимаются Минздрав и Академия наук. Основная роль отведена РНПЦ эпидемиологии и микробиологии. Важно то, что мы создаем технологию, которую потом можно применить для производства вакцин уже другого возбудителя. А пока ждем собственную вакцину, у нас есть возможность привиться российской или китайской.



А вот и тот самый чемоданчик, с которым министр здравоохранения приходил в президентский кабинет. Теперь он в нашей студии.



Итак, давайте посмотрим на содержимое этого холодильника. Чтобы поддерживать необходимую температуру (а "Спутник V" хранится в солидном минусе), здесь есть вот такие элементы, которые замораживаются и поддерживают нужный климат.



А это те самые коробки с ампулами. В одной - первая доза вакцины, в другой - вторая, ее вводят через 21 день. Вот так выглядят ампулы. Не будем долго держать холодильник открытым в жаркой студии. Вернем медикам!



