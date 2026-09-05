Чемпионат по поеданию драников и семейные квесты - "Бульбяны фэст - 2026" принимает гостей

Агрогородок Дещенка Узденского района принимает традиционный региональный фестиваль-ярмарку "Бульбяны фэст - 2026".

Гастрономический опен-эйр проходит в атмосфере праздника, ароматных дегустаций и живого огня. В этом году мероприятие проходит с особым колоритом. В праздничной программе - приготовление картофеля на живом огне, чемпионат по поеданию драников и забег маленьких бульбашей. Участники и гости могли попробовать традиционные драники, жаркое, картошку с мясом и другие блюда белорусской кухни. Хорошее и позитивное настроение создают музыкальные коллективы Минской области.

Одна из участниц поделилась рецептом драников с колбасой: варено-копченая колбаса натирается на терке, картофель - на мелкой терке, затем все перемешивается с яйцом, солью и приправой по вкусу, после чего масса выкладывается на сковороду с растительным маслом и обжаривается.

Посетители отметили вкус блюд и теплую атмосферу. Жительница Узды рассказала, что приехала на праздник со знакомыми и посещает его уже не первый год. Она попробовала жаркое, драники и другие блюда, осталась довольна их вкусом. Другие гости, путешествующие по Беларуси, подчеркнули, что такие события помогают узнавать места, праздники и традиции страны.

От советского центра картофелеводства до масштабного фестиваля

Председатель Миноблисполкома Алексей Кушнаренко рассказал, что история фестиваля "Бульбяны фэст" уходит корнями в советское время. Именно в Дещенке размещался центр картофелеводческого хозяйства "Экспериментальная база имени А.Суворова", где не только выращивали картофель в промышленных масштабах, но и занимались реализацией посевного материала другим хозяйствам региона. В 2010 году при местной школе открылся тематический музей, а в 2021 году в агрогородке появился памятный знак, посвященный картофелю. Праздник прошел путь от локального праздника урожая до масштабного фестиваля Минской области.

Помимо дегустаций, в программе фестиваля работали тематические площадки и аттракционы, действовала выставка Научно-практического центра по картофелеводству НАН Беларуси, проводились экскурсии в музей картофеля. Это позволило гостям не только попробовать традиционные блюда, но и ближе познакомиться с историей картофелеводства региона. Также гости могут посетить площадки "Бульба в медицине", "Бульба в литературе", "Бульба в музыке", выставку декоративных курочек и выступление конно-спортивного клуба.