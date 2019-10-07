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Чемпионат Беларуси по фотобердингу прошел в Минске

Серый журавль, сокол-пустельга и зимородок. Во время чемпионата Беларуси по фотобердингу именно этих птиц, занесенных в Красную книгу, увидели в Минске. Участникам соревнования предложили за пять часов снять как можно больше различных видов пернатых. При этом надо не только сделать качественный фотоснимок, но и определить название птицы. Всего в соревновании приняли участие около 50 команд. В основном жители столицы, но были и участники из других городов - Борисова, Молодечно, Гомеля.

Сейчас участники присылают свои фотоснимки. Результаты чемпионата подведут в среду.

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