Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills открывается в Казани

Повара, токари, сантехники, медсестры и айтишники. Тысячи молодых профессионалов из 63 стран приехали в Казань, чтобы продемонстрировать свое мастерство. Сегодня здесь открывается чемпионат мира WorldSkills. Беларусь уже в третий раз примет участие в подобном первенстве. Почему важно поднимать престиж рабочих профессий - в репортаже Дарьи Белоусовой-Петровской.



Выставочный центр "Казань Экспо" расположился по соседству с международным аэропортом Казань. Вышел из самолета - и буквально через 10-15 минут ты уже участник крупнейшего международного соревнования рабочих профессий.



ЧМ по профессиональному мастерству WorldSkills еще называют олимпиадой для рабочих рук. Его цель - повысить престиж и популярность рабочих профессий. Первенство проводят один раз в два года, и, как правило, в нем участвуют молодые люди от 18 до 22 лет.



В этом году молодые профессионалы будут соревноваться в 56 компетенциях. Белорусы участвуют более чем в 30. Это сфера услуг, медицина, ювелирное дело, дизайн, строительство, производство мебели, покраска автомобилей, сварка и многое другое. Для каждого это шанс не только показать свое мастерство, но и найти хорошую работу в будущем, ведь, по данным Всемирного банка, каждый год экономика недополучает полтора триллиона долларов из-за нехватки рабочих кадров.



WorldSkills - это еще и битва ума и эрудиции. Участники продемонстрируют 3D-моделирование компьютерных игр, станут разработчиками новых IT-программ, а также впервые проведут соревнования беспилотников.



Всех делегатов разместят в деревне WorldSkills. Это современный экологически чистый жилой комплекс на пять с половиной тысяч человек. Комфортные номера, спортивные площадки, супермаркет, почта, ателье и, конечно, кафе и столовые, которые предложат блюда на любой вкус - от азиатской и европейской кухни до национальной татарской.