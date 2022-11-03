Чемпионат по колке дров среди работников СМИ и блогеров пройдет в Беларуси

Согреем Дуду - спасем Европу! Чемпионат среди работников СМИ и блогеров по колке дров пройдет уже в этот понедельник. Зарегистрировались более двух десятков команд (свыше 100 человек). Заявки подавали со всей страны. В программе чемпионата три вида соревнований: колка дров, переруб бревна топором и эстафета. Первое проводится индивидуально и отдельно для женщин и мужчин. Во втором соревновании (которое также является индивидуальным) участвуют только мужчины. А вот проверить командный дух можно будет в конкурсе "эстафета".