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Чемпионат по колке дров среди работников СМИ и блогеров пройдет в Беларуси
Согреем Дуду - спасем Европу! Чемпионат среди работников СМИ и блогеров по колке дров пройдет уже в этот понедельник. Зарегистрировались более двух десятков команд (свыше 100 человек). Заявки подавали со всей страны. В программе чемпионата три вида соревнований: колка дров, переруб бревна топором и эстафета. Первое проводится индивидуально и отдельно для женщин и мужчин. Во втором соревновании (которое также является индивидуальным) участвуют только мужчины. А вот проверить командный дух можно будет в конкурсе "эстафета".
Так, работники СМИ решили поддержать челлендж от Президента Беларуси Александра Лукашенко. В сентябре в соцсетях появилось видео, как глава государства заготавливает дрова, чтобы обогреть европейских соседей.
Теперь не дадут замерзнуть Западу и журналисты. Седьмого ноября, кроме состязаний, участников ждут и мастер-классы от чемпионов мира среди лесорубов, выступления артистов и аниматоров, будет работать и полевая кухня.
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