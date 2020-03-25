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Чемпионат по парению пройдет в Минске

Чемпионат по парению пройдет в Минске

Зрители смогут увидеть показательные выступления банщиков. Также будут проведены мастер-классы и практические консультации. Специалисты расскажут о правилах посещения бань, температурном режиме и уходе за телом. Чемпионат назначен на 16 мая.

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