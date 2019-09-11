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Чемпионский кубок матча Европа - США побывал в студии Агентства теленовостей

Его принесли руководитель Европейской легкоатлетической федерацииСвен Арне Хансен и один из самых быстрых людей мира Рамиль Гулиев из Турции.

Большое интервью с ними сегодня в “Панораме”. Мы подведем итоги встречи, спросим у гостей, насколько реально следующий матч также провести в Беларуси.

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