Чемпионский кубок матча Европа - США побывал в студии Агентства теленовостей

Его принесли руководитель Европейской легкоатлетической федерацииСвен Арне Хансен и один из самых быстрых людей мира Рамиль Гулиев из Турции.

Большое интервью с ними сегодня в “Панораме”. Мы подведем итоги встречи, спросим у гостей, насколько реально следующий матч также провести в Беларуси.