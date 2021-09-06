Чемпионы мира по пожарно-спасательному спорту вернулись в Минск. Утром в Национальном аэропорту приземлился борт из Казахстана. Наша сборная - абсолютные победители. В багаже не только спортивное снаряжение, но и большое количество кубков и дипломов - каждый соревновательный день приносил белорусам награды. Например, золото и серебро мужчин в "Пожарной эстафете 4х100 метров", где мы в предыдущий раз выигрывали 13 лет назад.