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Чемпионы мира по пожарно-спасательному спорту вернулись в Минск
Чемпионы мира по пожарно-спасательному спорту вернулись в Минск. Утром в Национальном аэропорту приземлился борт из Казахстана. Наша сборная - абсолютные победители. В багаже не только спортивное снаряжение, но и большое количество кубков и дипломов - каждый соревновательный день приносил белорусам награды. Например, золото и серебро мужчин в "Пожарной эстафете 4х100 метров", где мы в предыдущий раз выигрывали 13 лет назад.
Сборной Беларуси не было равных
Караганда принимала лучшие команды спасателей-спортсменов со всего мира. Победители соревнований определялись в четырех видах упражнений. Мужская и женская сборные Беларуси стали безусловными победителями.
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