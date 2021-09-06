ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Чемпионы мира по пожарно-спасательному спорту вернулись в Минск

Чемпионы мира по пожарно-спасательному спорту вернулись в Минск. Утром в Национальном аэропорту приземлился борт из Казахстана. Наша сборная - абсолютные победители. В багаже не только спортивное снаряжение, но и большое количество кубков и дипломов - каждый соревновательный день приносил белорусам награды. Например, золото и серебро мужчин в "Пожарной эстафете 4х100 метров", где мы в предыдущий раз выигрывали 13 лет назад.

Сборной Беларуси не было равных

Караганда принимала лучшие команды спасателей-спортсменов со всего мира. Победители соревнований определялись в четырех видах упражнений. Мужская и женская сборные Беларуси стали безусловными победителями.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все