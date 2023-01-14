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Чему детей учат в военно-патриотических клубах?
Порой у людей складывается впечатление, что военно-патриотический клуб - это что-то военное, но чему же на самом деле там учат детей?
В проекте "Вопрос номер один" Дмитрий Микша, командир в/ч 3214 внутренних войск МВД Беларуси, подробно рассказал, чему учат, например, в военно-патриотическом клубе "Рысь".
Здесь внимание уделяют общеобразовательным наукам, истории (это посещение исторических мест, памятников и достопримечательностей), изучению психологии, логических дисциплин. Кроме этого, изучают дисциплины военной направленности - это огневая, тактическая подготовка, военная топография и военно-медицинская подготовка (оказание элементарной первой помощи).
Специальный репортаж проекта "Вопрос номер один" смотрите на YouTube-канале Агентства теленовостей.
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