Чему научились дети на фестивале, посвященном 90-летию книги "Михасевы приключения"

В Государственном литературно-мемориальном музее Якуба Коласа прошел фестиваль, приуроченный к 90-летию детской книги "Михасевы приключения". Авторские чтения, викторины, интерактив, а также занимательные мастер-классы - маленькие посетители смогли почувствовать себя современниками Якуба Коласа, научились писать перьевыми ручками и набирать текст на печатной машинке.

Это не единственный фестиваль, организованный музеем Якуба Коласа. В течение года проводится ряд насыщенных мероприятий. 23 июля в мемориальной усадьбе Альбуть пройдет празднование 100-летия издания "Новой земли". Именно на территории этой усадьбы Якуб Колас провел свое детство и именно места Столбцовского района вдохновили автора на написание поэмы.