Чему учат молодежь на Неделе дополнительного образования?

У нас есть в центре, например, объединение по интересам - изобразительное искусство, куда дети целенаправленно приходят получить определенные знания, их готовят для поступления в вузы по профессиям, связанным с рисунком, с изобразительным искусством. Дети по прохождению курса этой программы получают сертификат, то есть, свидетельство о том, что они прошли программу повышенного уровня.

Елена Липень, директор Центра дополнительного образования детей и молодежи г. Минска "Контакт"