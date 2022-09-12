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Чему учат молодежь на Неделе дополнительного образования?
Воспитание патриотизма и профориентация. День открытых дверей состоялся в образовательном центре детей и молодежи "Контакт".
Для ребят открыто более 350 объединений по интересам: хореографические, вокальные, декоративно-прикладного искусства, технические. Ежегодно здесь обучаются около 3 с половиной тысяч человек. Для кого-то это возможность определиться с будущей профессией.
Неделя дополнительного образования проходит по всей стране.
Особый акцент сделан и на патриотическом воспитании - это подготовка мемориальных отрядов и поисковых, работа с молодежью в патриотических клубах, исторических кружках.
У нас стартует почетная вахта на главном посту номер 1 на площади Победы. Там будут отмечены лучшие отряды нашей столицы. Но с этого года у нас расширяется это проект. Знаковые места для каждого района определены и мемориальные отряды школьников будут нести почетную вахту памяти в торжественные дни.
У нас есть в центре, например, объединение по интересам - изобразительное искусство, куда дети целенаправленно приходят получить определенные знания, их готовят для поступления в вузы по профессиям, связанным с рисунком, с изобразительным искусством. Дети по прохождению курса этой программы получают сертификат, то есть, свидетельство о том, что они прошли программу повышенного уровня.
Отметим, в столице работают 22 учреждения дополнительного образования. Два имеют статус городских, остальные представлены в каждом районе столицы.
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