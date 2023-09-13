Чему учатся представители СМИ на тактико-специальном учении "Военкор-2023"

Армейские будни для представителей СМИ продолжаются. 12 сентября для участников учения "Военкор-2023" подготовили насыщенную программу. Упор был сделан на тактическую медицину. Нынешние конфликты показывают, что участники горячих точек должны уметь оказать себе и коллегам первую помощь. Все эти навыки журналисты отрабатывали под руководством представителей ЧВК "Вагнер", у которых есть колоссальный опыт.