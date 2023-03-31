Чему уделяется особое внимание в белорусской армии - в проекте "Диспозиция"

Кто хочет победы, пусть старательно готовит воинов к войне - звучало сегодня в Послании. "Полонезы", "Искандеры", "Торы" - белорусские военные превратили свои полигоны в исследовательские лаборатории. Здесь опыт противоборствующих сторон в Украине трансформируется в новые модели действий. Особое внимание артиллерии и защите от ударов с воздуха. Именно эти компоненты определяют успех на поле боя.

О прицеле белорусской армии - в проекте "Диспозиция".

Пока весь мир увлекся ядерной тематикой, тон на поле боя продолжают задавать несколько иные системы. Артиллерия. Старая добрая артиллерия. Даже без урановой составляющей она в ходе военных действий в Украине показывает себя исключительно эффективно. И порой остается единственным средством достижения цели. Важны гаубицы, минометы, пушки во всех измерениях - количественных и качественных. На собственном ходу и буксируемые. И, конечно, никуда в современных противостояниях без солидных запасов снарядов. Пентагон, обладающий самыми современными вооружениями, (роботами, спутниками и лазерами) запросил на днях более 30 миллиардов долларов на массовую закупку боеприпасов и инвестиции в боеприпасную сферу. Иными словами, армия США решила приобрести столько зарядов, сколько вообще способна произвести американская промышленность. Конечно, немалая часть этой взрывной силы окажется в соседней с нами стране. И это приходится учитывать. Не только в кабинетах. Прямо сейчас белорусские артиллеристы сразу на нескольких полигонах исследуют опыт Украины, держа в прицеле задачи завтрашнего дня. А те скорости, которые еще вчера по нормативам считались приемлемыми, сегодня расцениваются как неудовлетворительные. Работают военные небольшими подразделениями в автономном режиме.

Мы уже начинаем стрелять не в составе батареи, дивизиона, а в составе как максимум взвода. То есть 2 орудия выезжают, выполняют огневую задачу, 1-2 максимум целей. И убывают либо в другой район на подготовленную огневую позицию или же в район сосредоточения. Здесь сейчас время, маневр, огонь. Алексей Адамович, заместитель командира артиллерийской бригады

Арсеналы у белорусских военных полны, что сегодня просто нонсенс для нашего региона. Немногим меньше чем снарядов у артиллеристов теперь беспилотников. Малая авиация опускается все ниже, уверенно прописавшись на тактическом уровне. Дроны применяются практически на каждом занятии. Они помогают как вести разведку объектов неприятеля, так и корректировать огонь.





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Поиск цели производится по изначально заданному квадрату местности, после чего мы выбираем конкретную цель, распознаем ее, удостоверяемся, что данная цель именно та, по которой будет вестись огонь. Работаем мы SupercamS350. Много где применяется, большой спектр задач может выполнять. Может производить телевизионную фотосъемку как днем, так и ночью с помощью инфракрасных камер. Михаил Водчиц, заместитель командира авиационного отряда

Конечно же, на тренировках предполагается, что оппонент также применяет беспилотную авиацию различных типов. Один из наиболее действенных инструментов борьбы - зенитный ракетный комплекс "Тор". Совсем недавно белорусские военные получили модернизированную версию системы - "Тор-М2К". Здесь улучшены возможности сканирования воздушной обстановки, увеличена дальность поражения, а совершать пуски можно в движении.

"Каждый день личный состав батареи занимается по специальной подготовке: технической, общевоинские дисциплины, огневая подготовка, тактическая, происходит слаживание как расчетов, так и подразделения в целом. На этих занятия отрабатывают различные нормативы по взятию на сопровождение целей, проведения контроля функционирования, занятие стартовой позиции как одной боевой машиной, так и подразделением в целом", - рассказывает военнослужащий зенитной ракетной бригады.