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Череда столкновений авто в Минске - информация ГАИ
Несоблюдение правил дорожного движения в сложных погодных условиях. Череда столкновений в столице. Сегодня утром водитель "рено" выезжал из двора и не пропустил "фольксваген", который двигался по главной дороге. От удара автомобиль отбросило на встречную полосу, и машина столкнулась с "мицубиси". В результате аварии травмирован водитель "фольксвагена", его госпитализировали.
ГАИ напоминает о важности соблюдения правил дорожного движения
Факт
Госавтоинспекция напоминает водителям и пешеходам о важности соблюдения правил дорожного движения.
В Минской области в этом году зафиксировано 167 происшествий с участием пешеходов. 44 человека погибли.
Чтобы предотвратить аварии, за рулем перед пешеходным переходом важно заранее снижать скорость. А пешеходам обязательно обозначать себя светоотражающими элементами - особенно в темное время.
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