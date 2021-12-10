Череда столкновений авто в Минске - информация ГАИ

Госавтоинспекция напоминает водителям и пешеходам о важности соблюдения правил дорожного движения.



В Минской области в этом году зафиксировано 167 происшествий с участием пешеходов. 44 человека погибли.

Чтобы предотвратить аварии, за рулем перед пешеходным переходом важно заранее снижать скорость. А пешеходам обязательно обозначать себя светоотражающими элементами - особенно в темное время.