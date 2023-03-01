Чередниченко: В настоящее время распространенность детского аутизма растет с каждым годом

В Беларуси продолжается марафон добра. Высокоэффективное оборудование на сумму более 56 тысяч рублей сегодня передали в Республиканский детский центр медицинской реабилитации. Помочь каждому болеющему ребенку - такую цель ставит детский фонд и призывает присоединиться к акции всех желающих. Дарья Рачко подробнее.

Спокойный, немного молчаливый, но очень наблюдательный. Он сразу устанавливает контакт. Зрительно. Максиму 8. Вместе с мамой он проехал полтысячи километров, чтобы оказаться здесь на лечении.

Для меня, как для мамы, главное, что он сам ходит, одевается, радуется. Нам еще предстоит многое на самом деле. Мне нравится, что здесь можно получить комплексную помощь. Наталья и Максим Долгополовы

За первую половину дня они уже успели пройти физиопроцедуры, психолога, логопеда-дефектолога, адаптивную физическую культуру. План у каждого свой.

Используется мультидисциплинарный подход, в реабилитации участвуют врачи-реабилитологи, детский врач-психиатр. Комплексный такой подход позволяет получить те результаты, которые мы имеем на сегодняшний день. Светлана Масловская, главврач Республиканского детского центра медицинской реабилитации

Так и в обучении в Республиканском детском центре медреабилитации подход индивидуальный. Специалисты помогают развивать мелкую моторику рук, логику, моделируют жизненные ситуации уже на новом медицинском оборудовании.

Работа интерактивной песочницы построена на технологиях дополненной реальности. На обычный песок проецируют реки, горы, вулканы. Их можно перемещать в любом порядке, как того хочет ребенок. Здесь же интерактивная панель, на которой можно сыграть в развивающие игры. И специальный пол. Он включает в себя 4 раздела по возрастам, можно выбрать занятие индивидуально и по группам. Помогает развить и память, и мышление, внимание. А еще есть умное зеркало. Это для разработки речи. Ребенок видит одновременно свое отражение и волшебный мир, в котором живут сказочные персонажи. Они дают задания и помогают их выполнить. Всю эту технику получилось купить благодаря белорусам. Сбор средств шел по всей стране. Кто-то перечислил рубль, кто-то больше, но главное - собрали и немало (более 56 тысяч рублей).

Мы обучаем наших специалистов для того, чтобы педиатр, наблюдающий за ребенком, на приеме с самых первых дней рождения правильно и вовремя определил особенности, возможные расстройства. Дмитрий Чередниченко,замминистра здравоохранения Беларуси