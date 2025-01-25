Через места боевой славы: новые туристические маршруты свяжут Беларусь и Россию к 80-летию Победы

Новые туристические маршруты к 80-летию Победы свяжут Беларусь и Россию. Железнодорожная и автомобильная ветка пройдет через места боевой славы, города-герои, знаковые объекты.

Задумка проекта принадлежит представителям Национального выставочного центра "Белэкспо" и "Дирекции выставки достижений "Россия". Руководители организаций 25 января подписали соглашение о сотрудничестве. Документ расширяет возможности двух стран в туристической сфере.

Сергей Баран, директор Национального выставочного центра "Белэкспо":

"У нас есть что показать друг другу, и мы с большим удовольствием едем в Россию, а из нее едут в Беларусь, поэтому ради этого сегодня подписано соглашение. Это немножко систематизируется и приведется в какой-то порядок, чтобы людям было удобней".

"Обе стороны готовы принять огромный взаимный поток туристов, мы будем с этим работать. И в преддверии 80-летия Победы нам важно еще раз всем проехаться и увидеть великие места великого подвига двух народов", - поделилась мнением гендиректор автономной некоммерческой организации "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова.