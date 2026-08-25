"Через Минск удобнее": Манойло объяснил, почему белорусская столица важна в гуманитарных обменах

24 августа по поручению Президента Беларуси был задействован механизм возвращения на родину 10 граждан Украины и 10 россиян. О политических итогах гуманитарной миссии говорят эксперты.

"Вчерашний обмен укрепляет статус Минска как нейтральной площадки и делает столицу Беларуси очень важным посредником в процессе обмена военнопленными, а также гражданами, задержанными и насильно удерживаемыми на территории Украины. Работать через Минск гораздо удобнее, и в этом отношении ни одна из сторон не опасается, что при организации подобного рода обменов через Минск произойдут какие-то нестыковки, эксцессы или первоначальные договоренности каким-то образом будут в последний момент изменены. Когда в дело включается Минск, такое невозможно, потому что есть посредник, с которым все стороны, осуществляющие обмен, фиксируют правила и условия этого обмена. Поэтому в этом отношении у Минска колоссальное будущее, перспективы и значение в плане развития подобного рода обменной деятельности", - отметил политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Манойло.