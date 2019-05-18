Через 75 лет удалось найти место последнего боя батальона милиции капитана Владимирова

Настоящая сенсация периода Великой Отечественной войны! Экспертам через 75 лет после освобождения Беларуси удалось впервые точно найти место последнего боя батальона милиции капитана Владимирова. И впервые установить имя его погибшего бойца по останкам. Андрей Ястребов специально для "Краіны" с подробностями операции.



Деревня Гаи Могилевского района. По свидетельствам жителей и историков, именно здесь в июле 1941-го держал оборону батальон капитана Владимирова, укомплектованный в то время милиционерами.



Известно, что в июле 1941-го батальон насчитывал 250 бойцов. Остались живыми единицы. По воспоминаниям местных жителей удалось узнать имена только 40-ка. И то не точно. Иногда вспоминали только звание или фамилию. Как и не известно было точное место боя. Пока в поле рядом с деревней не развернулась настоящая поисковая экспедиция. Раскопки с участием саперов, военных, курсантов. За несколько часов работы - с десяток найденных захоронений.



Фотоснимки немецких "Люфтваффе", которые удалось приобрести благодаря меценатам, облисполкому, стали пособиями. На них - укрепления защитников как на ладони.



Три медальона и почти сохраненный документ солдата. Благодаря экспертизе удалось прочесть имя бойца. Для Евгения Лазаковича такая операция стала первой в карьере.



Могилевский институт МВД - хранитель героического прошлого батальона капитана Владимирова - подхватил поисковую экспедицию. Здесь надеются, что найдутся родственники бойца. Сам он из Климовичей.



Экспедиция обязательно продолжится, заверяют поисковики, ведь найдены еще не все захоронения. И надеются, что три медальона также получится прочесть экспертам, и назовут новые имена героев защиты Могилева.