Через Беларусь в коробке с рыболовными снастями пытались провезти 39 винтовочных патронов

Пригодные для стрельбы патроны к огнестрельному оружию пытались ввезти на территорию ЕАЭС, ввоз пресекли витебские таможенники, пишет БЕЛТА со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Боеприпасы были спрятаны в личных вещах гражданина Российской Федерации, который вместе со своей супругой следовал из Франции на легковом Peugeot. Мужчина понимал, что не сможет законно переместить патроны через границу.

В пункте пропуска "Григоровщина" пара заявила об отсутствии товаров, которые подлежат декларированию. Таможенники усомнились в этих данных и направили машину на досмотр. В итоге в коробке с рыболовными снастями обнаружили 39 винтовочных патронов калибра 5,6х16R.

Эксперты управления ГКСЭ по Витебской области подтвердили, что эти патроны - боеприпасы к ручному нарезному огнестрельному оружию, они пригодны для стрельбы.

В отношении гражданина России, который ехал в авто в качестве пассажира, Витебская таможня возбудила уголовное дело в соответствии с ч.1 ст.333-1 УК. Фигуранту, как предусматривает статья, грозит до 7 лет лишения свободы.