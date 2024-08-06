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Через Беларусь в коробке с рыболовными снастями пытались провезти 39 винтовочных патронов
Пригодные для стрельбы патроны к огнестрельному оружию пытались ввезти на территорию ЕАЭС, ввоз пресекли витебские таможенники, пишет БЕЛТА со ссылкой на Государственный таможенный комитет.
Боеприпасы были спрятаны в личных вещах гражданина Российской Федерации, который вместе со своей супругой следовал из Франции на легковом Peugeot. Мужчина понимал, что не сможет законно переместить патроны через границу.
В пункте пропуска "Григоровщина" пара заявила об отсутствии товаров, которые подлежат декларированию. Таможенники усомнились в этих данных и направили машину на досмотр. В итоге в коробке с рыболовными снастями обнаружили 39 винтовочных патронов калибра 5,6х16R.
Эксперты управления ГКСЭ по Витебской области подтвердили, что эти патроны - боеприпасы к ручному нарезному огнестрельному оружию, они пригодны для стрельбы.
В отношении гражданина России, который ехал в авто в качестве пассажира, Витебская таможня возбудила уголовное дело в соответствии с ч.1 ст.333-1 УК. Фигуранту, как предусматривает статья, грозит до 7 лет лишения свободы.
Фото: ГТК
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