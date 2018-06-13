Через Беларусь в Россию без визы за футбольными впечатлениями

Около 360 болельщиков чемпионата мира по футболу пересекли границу Беларуси с Россией по безвизовому режиму. Это гости из 30 стран, в том числе из США, Австралии, Мексики, Перу, Сальвадора, Ганы, Коста-Рики и Уругвая.

Напомним, чемпионат пройдет с 14 июня по 15 июля. Беларусь и Россия подписали межправительственное соглашение о въезде иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия. На время проведения чемпионата для иностранных болельщиков будет действовать безвизовый режим на территории Беларуси с 4 июня по 25 июля. По данным МВД нашей страны, белорусскую границу за это время пройдут около 150 000 человек.