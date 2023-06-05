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Через белорусскую границу из Литвы пытались незаконно провезти более 4 кг янтаря
Гражданин России пытался провезти через белорусскую границу из Литвы более 4 килограммов янтаря. Незадекларированный драгоценный камень, спрятанный под обшивкой багажника, нашли белорусские таможенники в пункте пропуска "Каменный Лог".
По информации ведомства, для таможенного контроля водитель "хендэ" выбрал "красный" коридор, указав в декларации лишь о перевозе денег. Однако во время осмотра были найдены 2 трубки и 5 свертков с желтыми камнями. Как показали результаты экспертизы, это янтарь природного происхождения, а также изделия из него на сумму около 26 тысяч рублей.
Нарушителю грозит крупный штраф с возможной конфискацией сокрытых товаров и автомобиля.
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