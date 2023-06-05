Через белорусскую границу из Литвы пытались незаконно провезти более 4 кг янтаря

По информации ведомства, для таможенного контроля водитель "хендэ" выбрал "красный" коридор, указав в декларации лишь о перевозе денег. Однако во время осмотра были найдены 2 трубки и 5 свертков с желтыми камнями. Как показали результаты экспертизы, это янтарь природного происхождения, а также изделия из него на сумму около 26 тысяч рублей.