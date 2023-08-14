Чергинец: Это будет однo из самых интересных направлений авиакoмпании. Первый прямой рейс "Белавиа" прибыл в Индию

Первый прямой рейс из Беларуси авиакомпании "Белавиа" наконец-то прибыл в Индию.

Ленточку в ознаменование этого события разрезали посол Беларуси в Индии Андрей Ржеусский и сотрудники посольства. "Первый прямой рейс из #Беларуси прибыл в #Индию", - сообщается в твите.

Ранее, в среду, Ржеусский подтвердил, что первый прямой рейс прибудет из Минска в Дели 12 августа. В беседе с информационным агентством ANI посол заявил, что для запуска регулярного авиасообщения между Беларусью и Индией было приложено немало усилий и что его открытие запланировано на 12 августа.

"Это был нелегкий путь. Последние несколько лет мы занимались рутинной работой, чтобы воплотить этот проект в жизнь. И сейчас я с гордостью сообщаю, что в конце этой недели (в субботу) состоится первый в истории регулярный рейс из Минска в Индию", - сказал он.

Посол Беларуси также заявил, что до этого в истории авиаперелетов между двумя странами было всего несколько рейсов. Он также отметил важность этого направления для бизнеса и туризма.

Теперь, начиная с 11 августа, открывается еженедельный рейс с отправлением из Минска по пятницам. Обратный рейс из Дели будет вылетать по субботам.





"Мы знаем, что пассажиры очень ждали открытия этого рейса. И наши специалисты долго работали над тем, чтобы желание путешественников исполнилось", - рассказал генеральный директор авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец. - Мы решили проблему тех, кто давно мечтал погрузиться в индийский кoлорит и познакомиться с культурой другoй страны, но не был гoтов отправиться в долгое путешествие с пересадками. Теперь, чтобы oтправиться в Индию, дoстаточно приобрести билет и в прекрасном настроении сесть в самолет. А мы доставим вас к новым впечатлениям".

Игорь Чергинец высказал уверенность, что это будет однo из самых интересных направлений в маршрутной сети авиакoмпании.

"Также мы рассчитываем, что запуск рейсов между Минском и Дели будет способствовать развитию сотрудничества между Беларусью и Индией", - выразил надежду директор авиакомпании.

Для поездки в Индию гражданам Беларуси требуется виза. Визу можно получить через Интернет: электронная виза выдается сроком на 30 дней, год или пять лет. Более подробную информацию о порядке получения визы и необходимых документах можно найти на сайте посольства Индии в Минске.