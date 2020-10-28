Черлидинг в Белгосуниверситете

В Белгосуниверситете стало развиваться новое спортивное направление. На тренировки приглашают студентов университета независимо от формы и курса обучения. Планируется работа секции по двум направлениям: "Группа поддержки" (танцы с помпонами) и "Спортивный чирлидинг".

Черлидинг - сложно-координационный командный вид спорта, состоящий из гимнастических, акробатических и танцевальных элементов, а также пирамид, стантов и выбросов. К слову, в 2017 году Министерством спорта и туризма Беларуси чирлидинг был официально признан видом спорта в стране. Деятельность секции позволит зародить традиции нового вида спорта в университете, расширить спортивные возможности для студентов и обеспечить различные мероприятия группой поддержки. Желаем успехов!