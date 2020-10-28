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Черлидинг в Белгосуниверситете

В Белгосуниверситете стало развиваться новое спортивное направление. На тренировки приглашают студентов университета независимо от формы и курса обучения. Планируется работа секции по двум направлениям: "Группа поддержки" (танцы с помпонами) и "Спортивный чирлидинг".

Среди кандидатов приветствуется хореографическая, акробатическая или гимнастическая подготовка.

Тренировки проходят 3 раза в неделю. Организаторы секции - кафедра физического воспитания и спорта и спортивный клуб БГУ.

Черлидинг - сложно-координационный командный вид спорта, состоящий из гимнастических, акробатических и танцевальных элементов, а также пирамид, стантов и выбросов. К слову, в 2017 году Министерством спорта и туризма Беларуси чирлидинг был официально признан видом спорта в стране. Деятельность секции позволит зародить традиции нового вида спорта в университете, расширить спортивные возможности для студентов и обеспечить различные мероприятия группой поддержки. Желаем успехов!

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