Черная джинсовая юбка в тренде теплого сезона 2020

Антиобраз

Зачем такой трендовый элемент, как джинсовая юбка, использовать в таком скучном и устаревшем сочетании?

Ошибка номер 1 - это тонкая водолазка поверх тонкого денима. Лучше бы ее заправить внутрь.

Ошибка номер 2 - это укороченная кожаная куртка. Это явно не комплект для юбки с разрезом длины миди.

Ошибка номер 3 - это туфли с открытым носком поверх бежевых колготок.

И это катастрофа. Трендовая цепь не спасет ситуацию, особенно если она надета поверх уже декорированной ткани.

Что в тренде?

Юбка из денима - маст хэв теплого сезона 2020. В тренде длина миди! Актуальные фасоны - А-силуэт, на запахе, прямой крой. Разрезы и необработанные края денима - это дополнительные модные бонусы для стильного лука. Черный цвет - самый универсальный, такая юбка легче других впишется в разные стили. В моде также юбки-варенки. Привет из 80-х. Выбеленный джинс тоже хорош для солнечного времени года. Ну, и все оттенки синего - самого модного цвета года - безусловно, подходят юбкам из денима.

Трендовый образ №1

Так как юбка из денима одновременно и база, и тренд, то она подходит для создания комплектов в самых разных настроениях. В нашем случае это свежий весенний спорт-кэжуал. Мы использовали сразу несколько оттенков синего. Потому что синий - это главный цвет 2020 года. Главный элемент - объемная ветровка длины миди. Она комфортная, яркая, но достаточно универсальная из-за клетчатого принта. Кроссовки всегда дружат с денимом, в том числе и с юбками из этого материала. Игривый элемент, который поддерживает стиль спорт-кэжуал, - это микросумка.

Трендовый образ №2

А здесь мы дали волю фантазии и немного покреативили. Смиксовали базовую юбку с оригинальной рубашкой и лимонным жакетом. Поиграли с аксессуарами: грубые ботинки уравновесили воздушными перьями. Получили авангардный лук на выход.

Модные выводы