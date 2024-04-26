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Чернобыль: жизнь до и после. Памятные митинги, посвященные 38-й годовщине чернобыльской трагедии, проходят по всей Беларуси

26 апреля Беларусь вспоминает трагедию на Чернобыльской АЭС. 38 лет назад произошла крупнейшая техногенная катастрофа, которая разделила жизни миллионов людей на до и после. По всей стране сегодня проходят памятные мероприятия.

Память жертв аварии на Чернобыльской АЭС почтили сегодня в столичном парке Дружбы народов у мемориалов "Ахвярам Чарнобыля" и "Камень мира Хиросимы". Отдать дань подвигу ликвидаторов катастрофы пришли делегации МЧС, МВД, парламентарии, представители общественных организаций, ветераны и молодежь. Участники почтили память героев минутой молчания и возложили цветы. Сегодня восстановление пострадавших регионов и их устойчивое развитие является приоритетной задачей правительства Беларуси.

По долгу службы и по зову сердца я был одним из первых, который принимал участие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Надо было в очень короткий срок с 30-километровой зоны, это Брагинского, Хойницкого, Наровлянского района, отселить, вывезти все живое. День и ночь шла работа по вывозу наших людей, спасению и детей, и беременных женщин.
Александр Кузьменко, ветеран МВД, ликвидатор
Мы, белорусы, всегда помним и подвиг тех, кто закрыл своими телами станцию, и подвиг тех, кто сейчас, уже после этой трагедии, делает все то, для того, чтобы вот те территории, которые подверглись загрязнению, были приведены в порядок. И делаем мы это, наверное, не для себя, адля будущих поколений.
Леонид Касинский, помощник министра обороны, начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси

Белорусское государство вложило колоссальные средства, реализовало несколько госпрограмм, направленных на восстановление пострадавших земель. И до сих пор вся страна, как единый механизм, системно и комплексно работает над ликвидацией этих последствий. Много внимания также уделяется системе здравоохранения, реабилитации граждан, проживающих на пострадавших территориях, восстановлению народного хозяйства.

В эти дни, когда мы на тему атомных электростанций получаем до сих пор уколы со стороны западных государств, государств Евросоюза и, в первую очередь, Литовской Республики, хотим напомнить, что наша Островецкая атомная электростанция построена по самым современным канонам и стандартам безопасности. А вот Игналинская атомная электростанция, которая находится на территории Литовской Республики, она является точной копией Чернобыльской атомной электростанции. И в силу достаточно дотационной экономики Литвы у нас нет абсолютной уверенности, что на этой атомной электростанции, которая прекратила свою работу, проведены все ликвидационные меры и соблюдены все меры безопасности, чтобы мирный атом и энергетические элементы, оставшиеся там, были безопасны в первую очередь для наших людей, проживающих в приграничной зоне, и вообще для всех людей, живущих в Европе.
Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси

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