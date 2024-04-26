Чернобыль: жизнь до и после. Памятные митинги, посвященные 38-й годовщине чернобыльской трагедии, проходят по всей Беларуси

В эти дни, когда мы на тему атомных электростанций получаем до сих пор уколы со стороны западных государств, государств Евросоюза и, в первую очередь, Литовской Республики, хотим напомнить, что наша Островецкая атомная электростанция построена по самым современным канонам и стандартам безопасности. А вот Игналинская атомная электростанция, которая находится на территории Литовской Республики, она является точной копией Чернобыльской атомной электростанции. И в силу достаточно дотационной экономики Литвы у нас нет абсолютной уверенности, что на этой атомной электростанции, которая прекратила свою работу, проведены все ликвидационные меры и соблюдены все меры безопасности, чтобы мирный атом и энергетические элементы, оставшиеся там, были безопасны в первую очередь для наших людей, проживающих в приграничной зоне, и вообще для всех людей, живущих в Европе.

Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси