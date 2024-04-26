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Чернобыль: жизнь до и после. Памятные митинги, посвященные 38-й годовщине чернобыльской трагедии, проходят по всей Беларуси
26 апреля Беларусь вспоминает трагедию на Чернобыльской АЭС. 38 лет назад произошла крупнейшая техногенная катастрофа, которая разделила жизни миллионов людей на до и после. По всей стране сегодня проходят памятные мероприятия.
Память жертв аварии на Чернобыльской АЭС почтили сегодня в столичном парке Дружбы народов у мемориалов "Ахвярам Чарнобыля" и "Камень мира Хиросимы". Отдать дань подвигу ликвидаторов катастрофы пришли делегации МЧС, МВД, парламентарии, представители общественных организаций, ветераны и молодежь. Участники почтили память героев минутой молчания и возложили цветы. Сегодня восстановление пострадавших регионов и их устойчивое развитие является приоритетной задачей правительства Беларуси.
По долгу службы и по зову сердца я был одним из первых, который принимал участие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Надо было в очень короткий срок с 30-километровой зоны, это Брагинского, Хойницкого, Наровлянского района, отселить, вывезти все живое. День и ночь шла работа по вывозу наших людей, спасению и детей, и беременных женщин.
Мы, белорусы, всегда помним и подвиг тех, кто закрыл своими телами станцию, и подвиг тех, кто сейчас, уже после этой трагедии, делает все то, для того, чтобы вот те территории, которые подверглись загрязнению, были приведены в порядок. И делаем мы это, наверное, не для себя, адля будущих поколений.
Белорусское государство вложило колоссальные средства, реализовало несколько госпрограмм, направленных на восстановление пострадавших земель. И до сих пор вся страна, как единый механизм, системно и комплексно работает над ликвидацией этих последствий. Много внимания также уделяется системе здравоохранения, реабилитации граждан, проживающих на пострадавших территориях, восстановлению народного хозяйства.
В эти дни, когда мы на тему атомных электростанций получаем до сих пор уколы со стороны западных государств, государств Евросоюза и, в первую очередь, Литовской Республики, хотим напомнить, что наша Островецкая атомная электростанция построена по самым современным канонам и стандартам безопасности. А вот Игналинская атомная электростанция, которая находится на территории Литовской Республики, она является точной копией Чернобыльской атомной электростанции. И в силу достаточно дотационной экономики Литвы у нас нет абсолютной уверенности, что на этой атомной электростанции, которая прекратила свою работу, проведены все ликвидационные меры и соблюдены все меры безопасности, чтобы мирный атом и энергетические элементы, оставшиеся там, были безопасны в первую очередь для наших людей, проживающих в приграничной зоне, и вообще для всех людей, живущих в Европе.
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