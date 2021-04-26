"Чернобыльский шлях" - попытка хайпануть на человеческой беде

Встречаются, к сожалению, и попытки хайпануть на трагической дате. Среди заявленных организаторов так называемого Чернобыльского шляха нет ни одного ликвидатора или причастного к чернобыльской трагедии. Об этом в проекте АТН "Вопрос номер один" рассказал помощник Президента - инспектор по Минску Александр Барсуков. Он - участник реальных событий и ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС, и считает недопустимым и бесчеловечным пиар на этой теме.



