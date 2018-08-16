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Черного кобеля не отмоешь добела! "СБ - Беларусь сегодня" о том, как TUT.ВY пытается припудрить общественное мнение

Черного кобеля не отмоешь добела! "СБ - Беларусь сегодня" о том, как TUT.ВY пытается припудрить общественное мнение

Мнение редакции совпадает со здравым смыслом.

https://www.sb.by/articles/chernogo-kobelya-ne-otmoesh-dobela.html

Источник фото: TUT.ВY 

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