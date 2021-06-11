Черногория открылась для белорусских туристов

Путевки уже появились в туркомпаниях. Доступны туры через Турцию в столицу Черногории Подгорицу. Для посещения этой страны с перелетом "Турецкими авиалиниями" нужен ПЦР-тест, сделанный не ранее 72 часов до прибытия. Стоимость путевки на двоих за десять ночей в среднем 1200 евро, без учета билетов.



