"Черные" тюрьмы ЦРУ: Польша практикует пытки и убивает заключенных - свидетельства тех, кто сумел выжить

Почему Польша была выбрана местом для "черных" тюрем ЦРУ в Европе и когда польские политики ответят за свои злодеяния? Польша практикует пытки заключенных и убивает несогласных под присмотром "чутких" американских спецслужб. Филиал Гуантанамо практически в центре Европы. Мир о нем узнал от пострадавших, которые сумели чудом выжить.

В результате от них откупились и как-то быстро все замяли, о принципах польской демократии и любви к расширенным методам допросов забыли. Может поэтому сегодня Польша легализовала отстрел беженцев? Мол, нам можно было тогда, можно и сейчас - мы же гиена Европы. Тогда, кстати, персонально никого не наказали: ни представителей силовых ведомств, ни президента.

Хотя в тюрьмах тех меню такое: обезвоживание, переохлаждение, избиение, "подтапливание" с угрозой смерти, заряженный пистолет у затылка или включенная электродрель - сомневаюсь, что на выбор, скорее, как повезет. Если вам кажется, что маловато, то это не весь перечень. В целом он соответствует тому, что существует в Гуантанамо, только применялся, а, может, и по сей день применяется в Польше. Тюрьмы-то ЦРУшные - секретные, а выходят оттуда не все, как понимаете. Так что, это другое.







В 2008-м польская прокуратура начинает расследование, потом предъявляет обвинения в превышении полномочий бывшему шефу польской разведки Збигневу Сементковскому.





Но не действующему на момент преступлений президенту республики Александру Квасьневскому. Ведь он и правительство не могли не знать, что же на самом деле происходило в деревеньке, что в 200 км от Варшавы.







Польская деревушка Старые Кейкуты становится известна всему миру в 2005-м





Тогда впервые говорят, что за колючей проволокой, которой обнесена большая часть территории вблизи села, находилась секретная тюрьма ЦРУ. Рядом заброшенный военный аэропорт Шиманы.



Согласно данным журналистов, которые первыми в начале 2000-х начали расследование, в аэропорту приземлялись самолеты с пленными боевиками "Аль-Каиды" на борту, на автомобилях с тонированными стеклами их доставляли на базу в Старые Кейкуты, передавали в распоряжение американцев. Потом добывали доказательства их вины запрещенными методами. Отмечу важный факт - это были подозреваемые в терроризме, вина их еще не была доказана. Конечно, польские власти сразу все отрицали, уверяли, что это слухи.





Не было никаких инструкций, не было никаких тюрем ЦРУ в Польше. Лешек Миллер, премьер-министр Польши







В 2005 году журналист The Washington Post провела свое расследование касательно так называемых черных тюрем ЦРУ, рассредоточенных по миру. В своем материале она ссылается на документы и бывшего офицера американской разведки. Собственно, благодаря этому материалу клубок и начал раскручиваться.









Об этих тюрьмах знало ограниченное количество лиц, включая президента, на тот момент Буша-младшего. Вот еще.





Конечно, приравнивать пытки пленников к верховенству закона, а после упоминать "10-летия советского господства" - это, конечно, сильно. В очередной раз удивляешься глупости оппонентов - как можно в одно предложение ставить диссонирующие по своему значению понятия "скрывать пленников", то есть пытать, как после будет доказано, и "верховенство закона". И эти люди нас пытаются учить демократии…





В общем, за аренду базы для содержания, по мнению ЦРУ, особо опасных преступников, польской разведке вручили наличными 15 миллионов долларов. Деньги вручили лично в руки замглавы разведки - полковнику польских спецслужб Анджею Дерлатке и двум его соратникам.



Говорят, польская Гуантанамо для американцев была самой важной из всех секретных тюрем, созданных после терактов 11 сентября 2001 года. В 2003-м лавочку прикрыли.

Но подтверждений или опровержений того, что ее открыли где-то в другом месте Польши, нет.





Нет никаких польских национальных интересов в том, чтобы нас считали людьми, которых можно купить. Мы сами сделали себя рабами, которым можно заплатить за то, чтобы мы не были людьми. Януш Паликот, польский политик





Лешек Миллер, экс-министр Польши, при котором открылась так называемая черная тюрьма, на вопросы журналистов о том, как же ему публикации The Washington Post, на тот момент отвечал с ухмылкой: "Забавно для меня, потому что это звучит, как сценарий голливудского фильма". Согласитесь! Что тогда это звучало, как что-то нереальное, непостижимое: в Восточной Европе лагерь ЦРУ - да бред! Точно так же сейчас звучит и интервью с Эмилем Чечко и его воспоминания о расстрелах беженцев.

Интервью польского военнослужащего Эмиля Чечко здесь





Люди, незнакомые с публикациями польских СМИ, скажут: быть такого не может! Ведь информация о расстрелах похожа на сценарий фильма о Второй мировой войне, где поляки-нацисты расстреливают невинных и беззащитных евреев. Но история повторяется. Поэтому может быть все. Работа за международными организациями - подтвердить или опровергнуть высказывания Чечко.

Так вот, секретные тюрьмы американской разведки в Польше оказались не частью сценария голливудского фильма. Это впоследствии признал Европейский суд по правам человека, спецкомиссия Европарламента и сам экс-президент Польши Александр Квасьневский, под покровительством которого все происходило. Но почему-то он до сих пор на свободе. Других участников, одобривших пытки, почему-то рука Фемиды тоже не коснулась. Удивительное европейское правосудие…









Звучит не убедительно. А вот если бы признали, что все ради 15 миллионов долларов в коробке, сошло бы за правду. Ева Копач, премьер-министр Польши в период расследования инцидента, после разговора с Бараком Обамой заверила, что после публикации доклада в отношениях Польши и США ничего не изменится.

Польша может быть недовольна тем, что ЦРУ использовало ее страну для пыток заключенных, но экспансионистская позиция России на ее близких границах означает, что Варшава не будет давить на развитие этого вопроса. Ева Копач, премьер-министр Польши



Безусловно, кто такая Польша в отношениях с США и какое право имеет что-то диктовать, если ее уже давно купили? По факту - это отхожее место Евросоюза и НАТО.

Януш Паликот, польский политик: Премьер-министр Польши, министр, ответственный за спецслужбы, и министр обороны должны понести ответственность за то, что дошло до такой транзакции: перевод денег в обмен на пытки. Ева Копач, премьер-министр Польши





BBC сообщает, что одним из заключенных был Халид Шейх Мохаммед, которого считают виновником терактов 11 сентября 2001 года. Говорят, показания из него выбивали.



В секретном отчете ЦРУ указано, что к нему применяли усовершенствованные методы допроса, включая прием "подтопление" водой в общей сложности 183 раза. Как это происходит: заключенного связывают, кладут ему на лицо тканевую маску и поливают ее водой так, что он чувствует, что задыхается и тонет. Мохаммед убежден, что находился в заключении в Польше, о чем он рассказал Международному Красному Кресту.

Саудовец Абд аль-Рахим аль-Нашири, обвиняемый в нападении на военный корабль США "Коул" в Адене в 2000 году, также убежден, что он находился в заключении и подвергался пыткам в Польше.





Юзеф Пиньор, евродепутат: Я полностью давал себе отчет, что там будет происходить, с какой целью это учреждение нужно американцам. Ева Копач, премьер-министр Польши







Другой предполагаемый террорист, Абу Зубайда, считает, что он был заключен в тюрьму - внимание! - в Литве. К этому вернемся позже. Во время допросов его раздели догола, связали, надели на голову капюшон и угрожали дрелью. Но потом выяснилось, что все же в Польше.





Стоит отметить, что скандал с каждым годом набирал обороты и обрастал новыми фактами похищений и пыток.





Так, в интервью газете The Washington Post бывший вице-директор ЦРУ по оперативным вопросам Хосе Родригез подчеркивал, что поляки активно помогали и использовали "расширенную технику ведения допроса", простым языком - пытки, среди них обезвоживание, переохлаждение, избиение, "подтапливание" с угрозой смерти, а также приставление к затылку заряженного пистолета или включенной электродрели. По словам Родригеза, таким образом были добыты "драматические подробности".

Во время следствия стали известны интересные вещи. Например, то, что пытки Абу Зубайда записывали - сделали 92 видеозаписи. Но, к сожалению, они не сохранились. Родригез приказал их уничтожить.



Его подчиненный во время допроса рассказал следующее.

В контексте нужно сказать, американские пытки тоже не выглядят рождественским подарком. Миссия в Польше была настолько секретной, что европейские органы управления воздушным движением были введены в заблуждение о маршрутах полетов, сами они были засекречены как правительственные.





Странно, что после такого против Польши не ввели санкции и не закрыли воздушное пространство. По информации следствия и обнаруженным после документам, в лагерь в Старых Кейкутах привезли 20 человек. Покинули Польшу лишь 9. Что с остальными произошло, можно лишь догадываться. Да и не факт, что было 20 пассажиров. Согласно другой информации, рейсов было 11. И каждый второй был боинг. Вот и считайте.

Факт В марте 2007 года Польша была включена в отчет комиссии как страна, в которой в 2002-2005 годах существовала по крайней мере одна секретная тюрьма.





Джеральд Стейброк, генеральный секретарь Всемирной организации против пыток: В государствах-членах не было сделано ничего, чтобы по-настоящему исследовать и разобраться в проблеме. Обязанность не только не пытать и не быть соучастником пыток. Но есть обязательство провести расследование, чтобы обеспечить подотчетность. Ева Копач, премьер-министр Польши







В декабре 2013 года два узника - Абд Ар-Рахман Ан-Насири и Абу Зубейда, которым удалось вырваться из польского ада, подали иски в Европейский суд по правам человека.





По итогам рассмотрения дела, ЕСПЧ признал Польшу виновной в содействии пыткам и постановил выплатить денежную компенсацию пострадавшим, что Варшава поспешно сделала, перечислив по 100 тысяч евро каждому. Собственно, это все. Из 15 млн долларов, переданных польским спецслужбам ЦРУ, это как капля в море. Согласитесь.

BBC предполагает, что Польша не случайно была выбрана местом расположения секретной тюрьмы, поскольку ЦРУ могло действовать здесь в условиях полной секретности. В Америке пытки запрещены, в Польше тоже, но это другое. Понимая масштаб использования Польши и другой территории Евросоюза в целях ЦРУ и НАТО, просто смешно слушать вот такие дежурные высказывания евродепутатиков.





Элен Флотр, французский политик: Признавая неудачи или трудности, с которыми государства-члены столкнулись при решении проблемы, Европейский союз должен взять этот вопрос в свои руки, чтобы, наконец, информация стала свободно доступной. Ева Копач, премьер-министр Польши







Что радует: ЕСПЧ отклонил апелляцию польского правительства и окончательно признал, что Варшава, разместив на территории своей страны тайные тюрьмы ЦРУ (указано во множественном числе, и данные следствия не разглашались), нарушила Конвенцию о правах человека. Как результат - Польша стала первой страной - членом Европейского союза, которая была признана виновной в многократных нарушениях прав человека, незаконном лишении свободы и пытках. Но, как после оказалось, не последней.

Примечательно, что даже после опубликования неопровержимых доказательств преступлений над людьми, польская сторона не только не наказала виновных, но и любой ценой попыталась скрыть неудобные факты.





Так, например, Анджей Леппер - вице-премьер правительства Польши в 2006-2007 годах - признавался журналистам в 2010 году, что знает о секретной тюрьме, но отказался отвечать на вопросы, сославшись, что боится за свою жизнь.

И действительно, не прошло и года, как Леппер при очень странных обстоятельствах был найден мертвым в офисе своей партии в центре Варшавы. А незадолго до этого при таких же странных обстоятельствах скончался и его экс-советник Веслав Подгурски.

С каждым днем становится все больше фактов и свидетельств того, как политический режим Дуды-Моравецкого-Блащака-Качиньского строит практически в центре Европы тоталитарно-националистское государство. В шаге от нацистского, полагаю. Чечко во всей этой истории выглядит как жертва действующего в Польше режима!

Ведь совершая преступления против человечности, геноцид мирных граждан, игнорируя международное право, польские политики тем самым приближают тот день, когда им придется в полной мере отвечать за свои злодеяния перед Международным уголовным судом.

Польша стала первой секретной тюрьмой ЦРУ в Европе, но не последней. Далее были дела Гуантанамо в Литве, Румынии и даже таких, казалось бы, оплотах демократии, как Дания и Нидерланды. Но в СМИ просочилась лишь информация об открытии дел. Но никто не знает деталей. Вот такая европейская жестокая демократия с пытками и прибаутками - лапшой для несведущих. Но это ведь другое!