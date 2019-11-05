Черный кот стал звездой матча НФЛ

Во время матча по американскому футболу в Лиге НФЛ на поле стадиона выбежал черный кот. Он бегал по всему полю, делая при этом остановки. Затем сделал импровизированный тачдаун под овации местных зрителей. Игру пришлось остановить на 2 минуты, но комментаторы явно были не против.



"Кот пробежал в зону. Это тачдаун! Он просто отлично двигается!" - сказал один из комментаторов.



Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS



Есть чем поделиться? Пишите сюда.



