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Черный кот стал звездой матча НФЛ

Во время матча по американскому футболу в Лиге НФЛ на поле стадиона выбежал черный кот. Он бегал по всему полю, делая при этом остановки. Затем сделал импровизированный тачдаун под овации местных зрителей. Игру пришлось остановить на 2 минуты, но комментаторы явно были не против.

"Кот пробежал в зону. Это тачдаун! Он просто отлично двигается!" - сказал один из комментаторов.

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