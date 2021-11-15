Черствость и цинизм Запада - не укладывается в голове, что это происходит

Не укладывается в голове, что это происходит совсем близко, на нашей территории. Не первый день мы наблюдаем, как громкие лозунги и демократические ценности разбиваются о черствость, цинизм и равнодушие их апологетов. А может и впрямь людские судьбы и человеческие жизни слишком мелкая монета для них? Как бы там ни было, сегодня налицо кризис человечности, который едва ли возможно преодолеть без последствий.