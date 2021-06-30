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Червень: экскурс в историю города

Сегодня последний день июня. Первый месяц лета в Беларусь принес жару, грозы и дожди, сладкие ягодные урожаи, начало детских каникул и отпускной поры.

Насколько насыщенным июнь выдался для города Червеня?

По какой причине городку дали такое название? Секреты топонимики узнала наш корреспондент Наталья Бордиловская (видео).


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