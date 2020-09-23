Приятно видеть, как с каждым годом белорусские города и местечки растут и благоустраиваются. И рассказывать об этом в рубрике "Панорамы" "Нужное людям".

Детский сад, музей, загс. А еще футбольное поле, детские игровые площадки и 18 километров новой заасфальтированной дороги. Червень готовится встречать областные "Дожинки" уже в эту субботу. О нужном людям - Анастасия Бенедисюк.



Про это здание не скажешь - история, застывшая в камне (кладка этого года), но само строение - как факт сохранения истории! Уездная управа, местная администрация, библиотека и, наконец, краеведческий музей. За два столетия знаковое архитектурное сооружение сильно обветшало, оно находилось в предаварийном состоянии, пришлось снести. И в кротчайшие сроки возвести его лучшую версию.2 этажа. Первый - для ценителей, второй - для хранителей. Туда уже перевезли архивные документы и ждущие своего часа экспонаты. Постоянная экспозиция все еще готовится. Пока же здесь рады всем музеям Минщины. Такой вот ход в преддверии областных "Дожинок" - объединиться с коллегами под одной крышей. "Золотая рыбка" Монюшко исполняет желания.





Червень богат на известных земляков

Да и жители Игумена (именно так до 20 века называли эти земли) интересны для изучения. В общем, там есть и будет что посмотреть. Проект нового здания предполагал и отдельный выставочный зал. Первая выставка символично приурочена трилогии малой родины. Кстати, наверняка почетное место займет там и подарок от губернатора. Картина с зимним пейзажем.Заметные изменения коснулись и Червенского загса. До перезагрузки 20:20 последний раз капитальный ремонт в нем делали 60 лет назад.Пришлось снести, строили тоже с нуля. Официального открытия не было, но узами брака в новых стенах уже сочетают. Кстати, две пары решили объединить личное с публичным. Они обменяются кольцами в субботу, во время проведения "Дожинок".Новый детский сад, его откроют в субботу. Пока наводят лоск - подмести, убрать, высадить цветы. Помогают и местные жители. Дошкольное учреждение для молодого густонаселенного района - необходимость. Сад рассчитан на 230 детей.