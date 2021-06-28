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Червенскому дому-интернату для детей с особенностями психофизического развития подарили автомобиль
Благотворительная делегация из Франции прибыла в Червенский дом-интернат для детей с особенностями психофизического развития. Гости приехали, чтобы лично подарить детворе автомобиль со специальным подъемником для инвалидных колясок и креслами с регулировкой для перевозки людей с физическими особенностями. В свою очередь ребята организовали праздничный концерт.
Акции добра мы проводим по всему миру. В Беларуси - не впервые. В 2014 году навестили с подарками детский дом-интернат в Ивенце. Приехать в Червень планировали еще в 2020-м, но помешал COVID-19. Очень рады, что встреча все-таки состоялась. Мы восхищены добродушием и талантами ребят и счастливы хоть в чем-то им помочь.
В Червенском доме-интернате сегодня воспитываются 96 детей и 170 "молодых взрослых". Это ребята в возрасте от 7 до 31 года. Учреждение было создано в 1930-х годах прошлого века. В 2006-м интернат обрел новое благоустроенное здание. Учреждение создает все условия для всестороннего развития своих воспитанников и для социальной адаптации детей-инвалидов.
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