Червенскому дому-интернату для детей с особенностями психофизического развития подарили автомобиль

Акции добра мы проводим по всему миру. В Беларуси - не впервые. В 2014 году навестили с подарками детский дом-интернат в Ивенце. Приехать в Червень планировали еще в 2020-м, но помешал COVID-19. Очень рады, что встреча все-таки состоялась. Мы восхищены добродушием и талантами ребят и счастливы хоть в чем-то им помочь.

Сильвия Коэн, руководитель международного благотворительного клуба