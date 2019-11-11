Червивые конфеты приобрели в местном магазине жители агрогородка Липнишки в Ивьевском районе

А следующее видео нам прислали телезрители из агрогородка Липнишки в Ивьевском районе и попросили разместить в эфире программы. По словам жителей поселка, в местном магазине они приобрели сладости. Конфеты покупали, отмечают, в тот же день, когда и был снят ролик. Несколько штук даже успели продегустировать. Угостили и ребенка. Однако вскоре стало понятно: такое лакомство есть ни в коем случае нельзя. Конфеты оказались червивыми, это можно заметить на кадрах. До сих пор остается загадкой - как и почему подобная продукция оказалась на прилавке магазина.



