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Червяков: Драйвером белорусской экономики остается промышленность
Благодаря принятым мерам регулирования цен, инфляция в Беларуси сейчас в приемлемых параметрах - 3,6 % - вдвое ниже прогнозных цифр за 9 месяцев. В целом ситуация на финансовом рынке стабильная, а экономика показывает устойчивость к внешним шокам. С мая ВВП растет ежемесячно.
Что важно сделать до конца года и над какими топовыми проектами уже работает Министерство экономики? Об этом рассказал министр экономики Беларуси Александр Червяков.
ВВП Беларуси за 9 месяцев 2023 года вырос на 3,5 %. Что отмечает Минэкономики по завершению десятого месяца? Какие тенденции происходят?
"Мы видим, что по итогам 9 месяцев экономика сделала достаточно серьезный задел и сформирована приличная база для того, чтобы в оставшиеся месяцы выполнить ту задачу, которая перед нами поставлена Указом Президента - выйти на ВВП 103,8 %. И по итогам 10 месяцев мы видим дальнейший рост, как минимум плюс 0,1 процентных пункта мы будем прирастать. Для этого есть все основания, есть тенденция по росту объема промышленного производства, есть спрос на белорусскую продукцию на внешних рынках, поэтому уже сегодня наметилась устойчивая тенденция к снижению складских запасов. А это как раз является основой для пополнения оборотными средствами, улучшение финансового положения организации, поэтому в ближайший месяц - 11-й, 12-й месяц - мы будем наблюдать дальнейший рост экономики", - рассказал Червяков.
Драйвером экономики остается промышленность, отметил министр экономики. Также оценивают, что сельское хозяйство выйдет на 100 % к уровню 2022 года.
"Активность строительной отрасли в этом году наиболее явная. И это тоже дает свой плюс в общую копилку роста ВВП", - подытожил Александр Червяков.
Интервью с Александром Червяковым, министром экономики Беларуси, смотрите здесь.
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