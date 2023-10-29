Червяков: Драйвером белорусской экономики остается промышленность

"Мы видим, что по итогам 9 месяцев экономика сделала достаточно серьезный задел и сформирована приличная база для того, чтобы в оставшиеся месяцы выполнить ту задачу, которая перед нами поставлена Указом Президента - выйти на ВВП 103,8 %. И по итогам 10 месяцев мы видим дальнейший рост, как минимум плюс 0,1 процентных пункта мы будем прирастать. Для этого есть все основания, есть тенденция по росту объема промышленного производства, есть спрос на белорусскую продукцию на внешних рынках, поэтому уже сегодня наметилась устойчивая тенденция к снижению складских запасов. А это как раз является основой для пополнения оборотными средствами, улучшение финансового положения организации, поэтому в ближайший месяц - 11-й, 12-й месяц - мы будем наблюдать дальнейший рост экономики", - рассказал Червяков.