Червяков рассказал, что происходит в сфере логистики

О том, как обстоят дела в сфере логистики, в программе "Вопрос номер один" рассказал министр экономики Беларуси Александр Червяков.

Не в полной мере восстановилась и адаптировалась логистика, но на это есть объективные причины, сказал глава ведомства. "Если посмотреть в целом, то логистика (особенно транспортная отрасль - основа для логистики), она восстанавливается. Если обратить внимание на перевозку пассажиров, то она уже больше года находится в положительной зоне. Грузопотоки, грузоперевозки ежемесячно прибавляют порядка 5 %. Это говорит о том, что есть что перевозить", - подчеркнул он.

Александр Червяков отметил, что пришлось очень быстро и оперативно перенаправлять потоки с западного вектора на восточный и юго-восточной. "Сегодня идет адаптация именно этих транспортных кредиторов: Север - Юг, Запад - Восток. Нужно определить центры логистические, нужно определить определенные хабы, склады и т.д. для того, чтобы наша продукция быстрее доходила до потребителя. И в этом направлении правительство и работает", - сказал он.

По словам министра, в 2023 году Беларусь по перевозкам приблизится к 100 %, потому что большую долю (более 30 %) в транспорте занимает именно перекачка газа и нефти. С учетом санкций и санкционного давления это в целом влияет на транспорт. По грузопотокам железнодорожным и автомобильным мы очень близко приблизимся к 100 %.

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