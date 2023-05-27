Червяков рассказал о механизме, который будет стимулировать реализацию инвестиционных, интеграционных, кооперационных проектов

О стимулировании интеграционных проектов в программе "Вопрос номер один" рассказал министр экономики Беларуси Александр Червяков.

По его словам, чтобы бизнес в нескольких государствах, как минимум в трех, смог объединить свои усилия для реализации того или иного проекта, разработан механизм, который позволяет субсидировать ставку по кредиту. Он будет направлен на реализацию того или иного проекта. "Это очень хороший механизм, который будет стимулировать реализацию инвестиционных, интеграционных, кооперационных проектов", - уверен министр.

Глава ведомства пояснил, что будут определены организации на территории каждого государства, куда будет подаваться заявка. Дальше эта заявка будет оцениваться по определенным критериям и направляться в комиссию. И там уже комиссия будет принимать решение. "Возможно, будет конкурс, если будет достаточно большое количество проектов. Механизм рабочий, мы надеемся на его быструю реализацию", - резюмировал Александр Червяков.