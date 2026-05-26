Честные условия для абитуриентов - первые испытания по ЦЭ и ЦТ прошли в Беларуси

У наших выпускников горячая пора - марафон итоговых испытаний. Первый экзамен уже позади. 26 мая свои силы и знания проверили как 11-классники в формате ЦЭ, так и выпускники колледжей и прошлых лет на ЦТ. Испытания проходили по предметам на выбор. В тройке самых востребованных дисциплин - математика, обществоведение и биология. Экзаменационный марафон прошел в 144 пунктах.

В Беларуси ЦЭ и ЦТ начались в единые сроки

На часах 11:00, в аудиториях полная посадка, на парте - паспорт, пропуск и черная ручка, значит, экзамен официально стартовал. За пару минут до начала в сопровождении организационной комиссии из сейфа извлекают конверты с тестами. После распределяются по аудиториям. Бланки ответов раздают, проводят инструктаж по их заполнению, только потом получают тестовые задания. Все соответствуют школьной программе.

В пунктах проведения испытаний для ребят созданы все необходимые условия. В случае ухудшения здоровья в пунктах проведения дежурят медработники. К слову, 26 мая медпомощь понадобилась 13 школьникам. Контроль начинается еще на входе в корпус, куда необходимо за полчаса. Доставка школьников только организованная (для подвоза из сельской местности задействовали более 800 автобусов).

При себе абитуриент должен иметь только 3 предмета: паспорт, пропуск и черную гелевую или капиллярную ручку. Для тех, кто сдает физику и химию, разрешается простой калькулятор. Для отдельных категорий абитуриентов есть дополнительные возможности, согласно их медпоказаниям.

26 мая выпускники сдавали предмет на выбор

К примеру, в Марьиногорский аграрный колледж проверить свои знания приехали более 200 учащихся из 17 учреждений образования Пуховичского района.

Соблюдение правил и последствия нарушений

То, что нельзя проносить с собой, - это телефон, наушники и вспомогательные материалы. Наказание за нарушение регламента - автоматическое удаление из аудитории. 26 мая этой возможностью сдать экзамен пренебрегли 9 человек. За тем, чтобы испытания проходили по всем правилам, на каждом объекте лично следят представители Комитета государственного контроля.

Максим Алешкевич, зампредседателя Комитета госконтроля Беларуси:

"Заблаговременно посетили практически все учреждения на подготовительном этапе, посмотрели, как организована эта работа. На местах достаточно опытные люди, подошли к этому вопросу ответственно. И считаю, что полностью республика в целом готова к проведению вступительной кампании. Добавлю, что основная цель контроля, который с нашей стороны присутствует, это не поиск неких нарушений, недостатков, а обеспечение честных, прозрачных и равных условий для наших выпускников и абитуриентов при поступлении в вузы".

Если говорить о цифрах, то ЦЭ в этом году сдадут более 59 тыс. человек. В тройке самых востребованных предметов лидирует математика, проверить свои знания по этой дисциплине решили более 19 тыс. выпускников. Также в топе популярных предметов обществоведение и химия. По каждому из этих направлений зарегистрировались около 12 тыс. абитуриентов.

В то же время от сдачи ЦЭ были официально освобождены 702 учащихся. Из них 338 человек проходят обучение на дому, 167 освобождены по медицинским показаниям, а 197 выпускников - олимпиадники.

Итоговые испытания проходят в 144 пунктах

В Минске на централизованный экзамен зарегистрировано более 14 тыс. учащихся. Для проведения итоговых испытаний в столице работали 12 пунктов. Один из самых крупных - БНТУ. Здесь проверили свои знания около 3 тыс. человек.

Еще одна столичная площадка для сдачи испытания - Белорусский государственный университет культуры и искусств. Здесь написали тесты более 540 абитуриентов. Для проведения испытаний подготовили 24 аудитории.

Честные, прозрачные и равные условия - главный приоритет

Обеспечение честных, прозрачных и равных условий для каждого абитуриента - главный приоритет вступительной кампании в Беларуси.

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Государственная комиссия в этом году создана главой государства значительно раньше. Мы начали работу раньше. Она организована по такому принципу, что есть 6 комиссий по областям, которые возглавляются областными представителями комитетов госконтроля. Плюс 323 комиссии, которые созданы непосредственно в учреждениях образования, где расположены пункты сдачи ЦЭ и ЦТ. Возглавляются эти комиссии уже членами Государственной экзаменационной комиссии".

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"Система была достаточно серьезно подготовлена - 144 пункта приема ЦЭ и ЦТ. Сегодня работало более 8 тыс. педагогических работников, они были задействованы для организации и проведения централизованного экзамена и тестирования. Хотел бы отметить очень высокую явку. Всего лишь из 59 тыс. не явилось 204 человека. Все ребята не явились по уважительным причинам".

Следующий экзамен - 29 мая по русскому и белорусскому языкам

Резервные дни в этом году назначены 20 и 22 июня для сдачи централизованного экзамена, 18, 20, 22 июня - для тестирования. Следующие даты экзамена назначены на 29 мая, а также 2 и 5 июня. Уже в пятницу, 29 мая, ЦЭ и ЦТ пройдут по русскому и белорусскому языкам. Результаты сегодняшнего испытания придут не позднее 10 июня.