Честный и открытый разговор о плюсах и минусах в системе образования. Лукашенко принял участие в Республиканском педсовете

Нужно приложить максимум усилий, чтобы поднять авторитет учителя. Большой разговор о системе образования состоялся в Минске. Президент принял участие в Республиканском педсовете.

Глава государства отметил большую и очень важную внеклассную работу, которую проводят педагоги, и потребовал радикально решить проблему бюрократической писанины в школах. Зал поддержал это поручение аплодисментами.

Президент: Мы ни в коем случае не должны уничтожить профтехобразование

Особое внимание уделили подготовке рабочих рук. В Беларуси ни в коем случае нельзя уничтожить профессионально-техническое образование. Создана хорошая материально-техническая база, но не все колледжи имеют возможность идти в ногу со временем. Решение вопроса предлагают сами педагоги.

Инесса Кузьмина, директор Минского государственного колледжа инновационных строительных технологий имени И. М. Жижеля,обратила внимание на следующую проблему: не всегда колледжи успевают за стремительным процессом обновления технологий и оборудования в реальном секторе. "Сама система образования с ней не справится. Поэтому предлагаю при создании новых или модернизации существующих крупных предприятий в обязательном порядке предусмотреть организацию учебного участка или цеха на производстве либо закупку учебного оборудования для партнерского колледжа", - констатировала она.

Лукашенко обратил внимание, что для качественного профессионально-технического обучения вовсе не нужно стремиться к созданию в учреждении образования "филиала" современного цеха с самыми современными образцами оборудования. Лучше наладить сотрудничество с предприятиями, строительными и сельскохозяйственными организациями, чтобы обучение шло непосредственно на местах. "Нам надо решить эту проблему. Члены правительства здесь присутствуют. Надо принять решение", - сказал Президент.

Президент прокомментировал арест Дурова во Франции

В целом фундаментом образования Александр Лукашенко назвал патриотизм. Нынешнее поколение белорусов должно сделать все для того, чтобы сохранить страну. По мнению Президента, многие из тех, кто плохо учился в школе, потом начинают критиковать власть и говорят, что где-то на Западе лучше, чем на Родине. И сразу контраргумент от главы государства: как назвать ситуацию с арестом во Франции предпринимателя, сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова?





"Видели вчера во Франции, как лучше. И я их не осуждаю. Они правильно поступают. Дуровы - не Дуровы… Виноват - иди, отвечай. Только к нам зачем предъявлять претензии, когда мы начинаем себя защищать такими же методами, как они?" - заметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко рассказал, что Президент России Владимир Путин как-то рассказал ему об одном из разговоров с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Дело было после выборов в Беларуси, французский лидер в том телефонном разговоре с президентом России упомянул о белорусской тематике: "Вот, у тебя там друг в Беларуси, политзаключенные… (после выборов это был разговор)".

При этом в самой Франции в то же время бушевали акции "желтых жилетов". "Помните, они мочили там, не глядя на то, женщина - не женщина. И Путин рассказывает: "А я ему говорю: Эммануэль, ты посмотри, что во Франции творится". Вы же, говорит, без разбору бьете всех там - женщин и прочих, а ты упрекаешь Лукашенко. А он говорит: "Так у нас же демократия, нам это можно. А у него там диктатура".

"Знаете, демократия - это "можно женщину головой о стенку, кровь хлещет во все стороны". В Америке можно там чернокожего задушить и ничего не будет. А сегодня Дурова арестовали. Поэтому я хочу, чтобы вы вот это (суть западной демократии - прим. ред.) прочувствовали и вложили в голову нашим школьникам", - добавил Александр Лукашенко, обращаясь к педагогам.

Президент о системе образования: Больше существенных изменений не будет

Президент обратил внимание, что система образования реформировалась на протяжении многих лет. Больше существенных изменений не будет. Необходима лишь дошлифовка по некоторым моментам. Александр Лукашенко выделил ключевые направления.

Донастройка системы образования

Глава государства убежден, что без престижа, без подъема авторитета учителя, руководства школы нечего говорить об эффективности образования. "Учитель должен быть больше, чем святым человеком в школе. Поэтому надо сделать максимум в этом плане. И прежде всего вы должны это сделать, вы (учителя - прим. ред.) должны этого захотеть, а мы (власть - прим. ред.) должны оказать всяческую поддержку. Учитель - это человек Президента. Поэтому 50 % вашей нагрузки - это моя нагрузка. Все, что касается темы неблагополучных семей, условий жизни социально уязвимых детей, профилактической и организационной работы, - бросить учителя один на один с этими вопросами мы никому не позволим", - заявил глава государства.

"Никуда не годится, что прокуроры и госконтроль чаще ходят по отдельным школам, чем начальники от образования", - подчеркнул белорусский лидер. Это заявление зал воспринял одобрительными аплодисментами.

Он констатировал, что престиж любой профессии предполагает и достойный заработок. "По зарплатам мы впервые в истории приблизились к средней по стране. Здесь арифметика проста: вы готовите конкурентоспособных специалистов, экономика растет - растут ваши доходы", - сказал Президент.





Александр Лукашенко назвал патриотизм фундаментом образования. "Сделано немало. Мы можем говорить о конкретных результатах: фиксируем высокие конкурсы на военные специальности, видим, как растет интерес молодежи к поисковой работе, студотрядовскому движению, как снижается число выпускников школ, уезжающих учиться за границу", - сказал глава государства.

"Работу надо продолжать. И надо помнить: патриота может воспитать только патриот", - добавил Александр Лукашенко.

"Таланты должны оставаться в нашей стране. Работу со способными детьми в школах и вузах необходимо усилить. Цель одна - они должны жить и работать в своей стране", - сказал белорусский лидер.

Говоря о профессиях будущего, глава государства отметил слабую работу в направлении развития специальностей, которые находятся на стыке нескольких дисциплин. Например, телемедицина, агрокибернетика, биохакинг.

"Для нас важнейший экономический показатель - экспорт. Это вопрос жизни нашей страны. Экспорт - бренд Беларуси как страны с открытой экономикой. Потенциал экспорта услуг образования используем недостаточно. Почти не готовим специалистов с навыками внешней коммуникации, умеющих толкаться локтями на жестких внешних рынках. А должны. Прямо со школьной скамьи", - сказал Президент.

Республиканский педсовет при участии Президента

Президент подтвердил планы к будущему году выровнять зарплату работников образования со средней по стране, напомнил, что в Беларуси ведется работа по обеспечению жильем работников сферы образования. В Минском районе в ближайшее время вручат ключи жильцам первого дома для учителей. Планируется аналогичное строительство и в Брестской области. И анонсировал: в стране создадут образовательный хаб мирового образца - не хуже Гарварда.

Я считаю, что без головы государства такое важное стратегическое направление, как образование, развиваться просто не может. Во-первых, это огромные ресурсы, которые вкладывает страна в развитие образования. Во-вторых, это формирование граждан. Ведь будущее Беларуси - это не только заводы, это не только фермы, это не только сельское хозяйство. Это в первую очередь те люди, которые будут работать и создавать будущее нашей страны. Участники Республиканского педсовета

В первую очередь, конечно же, в Год качества мы ставим на приоритет повышение качества образовательного процесса. В этом направлении мы работаем. Участники Республиканского педсовета

Участница Республиканского педсовета отметила для себя топ-3 направления для системы образования: "Поднять престиж педагога, трудовое воспитание, которое должно с дошкольного возраста, с молоком матери, наверное, воспитываться, начиная с семьи, конечно же, продолжая в системе образования на всех уровнях. Патриотизм. Потому что если человек не любит свою семью, свою родину, то место, где он живет, то, конечно же, он ценить ничего не будет".