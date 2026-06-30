Чествование победителей областного конкурса среди журналистов и СМИ прошло в Мяделе

В Мяделе наградили действующих журналистов - там подвели итоги областного конкурса среди представителей прессы и региональных СМИ.





Победителем в номинации "Лучший автор публикаций и сюжетов республиканских СМИ о Минской области" стала наша коллега Александра Гойтан, а "Лучшим печатным СМИ" признана редакция газеты Жодзінскія навіны".

Всего триумфаторами праздничной церемонии стали 20 мастеров печатного слова

Всего триумфаторами праздничной церемонии стали 20 мастеров печатного слова, аудиовизуального контента и творческие коллективы. Финальный аккорд конкурса - часть большого пресс-тура по Мядельскому району.



В программе также презентация туристического потенциала гостеприимного Нарочанского края.