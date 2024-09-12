За развитие атомной энергетики, промышленности, аграрного сектора, культуры, науки и образования. Премьер-министр Роман Головченко сегодня вручил госнаграды.

Достижения около 80 человек высоко отмечены государством по поручению Президента. Чествование профессионалов своего дела прошло в торжественной обстановке во Дворце Республики.



Отдельные слова благодарности глава правительства выразил тем, кто причастен к проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию БелАЭС. Медалью "За трудовые заслуги" награждены люди, чьи опыт и знания позволили реализовать один из самых значимых и амбициозных проектов нашей страны.



Беларусь вошла в клуб мировых держав, использующих мирный атом: создана инфраструктура, подготовлены кадры и соблюдены все самые высокие стандарты безопасности.

Наталья Тишкова, начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Горецкому району: "Большая честь и большая гордость принимать такую высокую награду. Я считаю, что в любом случае это награда всего нашего коллектива инспекции, которая ежедневно трудится над поставленными задачами и выполняет их достойно".

Сергей Щипачев, проходчик 6-го разряда РУП "Шахтастрой": "Свою работу надо любить, относиться к ней достойно. Я думаю, тебя заметили, тебя наградили. Надо вкладывать свою душу, свою силу".

Кира Самовольцева, завотделом Президентской библиотеки Беларуси: "Эта награда - это, конечно, знак внимания к моему столь скромному труду. И, конечно, получая, я всегда чувствую ответственность. Но мотивация всегда исходит из той политики, которая проводится в государстве. Когда поддерживаются просто люди обычных профессий, разных сфер деятельности, в том числе и культура. Это очень важный, ответственный участок сферы деятельности, можно сказать, идеологический фронт нашего государства".