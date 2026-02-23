3.73 BYN
2.85 BYN
3.36 BYN
Чествование защитников во внутренних войсках: профсоюз поздравил срочников-аграриев с 23 Февраля
Поздравления с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь по всей стране продолжаются. В частности, в эти минуты отраслевой профсоюз чествует тех, кто проходит срочную службу во внутренних войсках МВД.
Особое внимание уделяется молодым людям, которые ушли на срочную службу после аграрных учреждений образования или работы в сельхозорганизациях.
Поздравили также и девушек, которые проходят службу по контракту. В Год белорусской женщины это особенно символично. Кроме того, слова поздравления и благодарности будут отправлены семьям военнослужащих.
Андрей Есис, командир войсковой части 3214 внутренних войск МВД Беларуси:
"Наше соединение неоднократно выполняло боевые задачи и доказывало свое предназначение. Стойкость, мужество, героизм и характер проявляли наши военнослужащие, выполняя повседневные служебные боевые задачи, и, соответственно, задачи особой важности. Мы сегодня этот праздник встретим по-боевому, находясь на полигонах, совершаем разбросок с руководством Министерства внутренних дел. Колонну на разброске возглавит министр внутренних дел, его заместитель, а также командование внутренних войск. Для нас это определенная гордость и радость".
Такие встречи стали уже доброй традицией, впереди - встречи в Витебской, Гродненской, Могилевской областях.