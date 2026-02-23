Чествование защитников во внутренних войсках: профсоюз поздравил срочников-аграриев с 23 Февраля

Поздравления с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь по всей стране продолжаются. В частности, в эти минуты отраслевой профсоюз чествует тех, кто проходит срочную службу во внутренних войсках МВД.

Особое внимание уделяется молодым людям, которые ушли на срочную службу после аграрных учреждений образования или работы в сельхозорганизациях.

Поздравили также и девушек, которые проходят службу по контракту. В Год белорусской женщины это особенно символично. Кроме того, слова поздравления и благодарности будут отправлены семьям военнослужащих.

Андрей Есис, командир войсковой части 3214 внутренних войск МВД Беларуси:

"Наше соединение неоднократно выполняло боевые задачи и доказывало свое предназначение. Стойкость, мужество, героизм и характер проявляли наши военнослужащие, выполняя повседневные служебные боевые задачи, и, соответственно, задачи особой важности. Мы сегодня этот праздник встретим по-боевому, находясь на полигонах, совершаем разбросок с руководством Министерства внутренних дел. Колонну на разброске возглавит министр внутренних дел, его заместитель, а также командование внутренних войск. Для нас это определенная гордость и радость".

Андрей Есис, командир войсковой части 3214 внутренних войск МВД Беларуси news.by