Чествование врачей, Послание Президента, финиш выборного марафона - главные темы "Клуба редакторов"

Как программная речь Главы государства заставила задуматься и политологов, и обычных людей? И что специалисты массмедиа услышали в телефонном разговоре Александра Лукашенко и Владимира Путина? А также кому выгодно повышать градус накала на улицах, как в таком случае должно действовать государство?



Почему свой голос лучше оставлять только на избирательном участке? Разберем сомнительную схему сбора личных данных. Все подробности в "Клубе редакторов" сразу после "Панорамы".



