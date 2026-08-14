Четверо белорусов, пострадавших в ДТП в Грузии, выписаны из больниц

Четверо пострадавших в ДТП в Грузии белорусов выписаны из больниц. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Грузии. Остальные пациенты пока находятся под наблюдением, им оказывается вся необходимая помощь.

Накануне на западе Грузии произошло ДТП с микроавтобусом, в котором ехали 19 граждан Беларуси. Четверо белорусов погибли, 15 человек пострадали. По словам посла, в ближайшие два-три дня будет решен вопрос с репатриацией первых двух тел, в начале следующей недели на родину будут отправлены еще двое погибших.