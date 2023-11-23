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Четверо жителей Витебской области заказали в интернете новогодние ели, но остались без товара и денег
Только за неделю в милицию Витебской области обратились четыре человека, ставшие жертвами мошенников, предлагающих купить новогодние ели по выгодной цене, совокупный ущерб превысил Br1 тыс. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Витебского облисполкома.
Злоумышленники под предлогом продажи искусственных новогодних елей завладели денежными средствами жителей Лепеля, Витебска и Новополоцка. Так, лепельчанка перевела аферистам Br180. Две витебчанки заплатили за новогодние ели Br320 и Br380. Новополочанке зимняя красавица обошлась в Br190. Ни одна из женщин заказ так и не получила, но и деньги потерпевшим не вернули.
Милиция просит не совершать покупки в социальных сетях по предоплате и не переводить незнакомцам денежные средства. Товар можно приобрести наложенным платежом через отделение почты или на проверенных интернет-площадках.-
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