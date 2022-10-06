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Четвероногие ищут дом

Четвероногие ищут дом

Благотворительную акцию "Найди себе друга!" проведут 8 октября в Советском районе, сообщил корреспондент агентства "Минск-Новости".

В 9:30 во дворе дома № 38/3 на ул. Широкой своих хозяев будут ждать щенки и котята с предприятия "Фауна города". Будущим владельцам нужно будет иметь при себе паспорт.

Важно помнить: если вам приглянется щенок, чтобы его забрать, нужно иметь при себе ошейник и поводок, для котенка желательна коробка или переноска.

Фото: Pixabay

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