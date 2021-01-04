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Четверть века акция "Наши дети" не перестает радовать маленьких белорусов

За это время новогодние и рождественские подарки получили тысячи детей. Спустя 25 лет приоритеты остались прежними: уделить внимание и заботу каждому ребенку, кто оказался в сложной жизненной ситуации. По традиции поздравления и новогодние подарки принимают дети-инвалиды, а также те, кто вынужден праздники встречать в больнице. Особое внимание и к воспитанникам детских домов, коррекционно-развивающих центров, опекунских и приемных семей. К слову, именно эти дети сегодня принимали гостей с подарками в Минске, Гомеле и Могилеве.

Рассказывает Анна Ковалева.

Около 500 таких же ребятишек сегодня стали участниками большого праздничного представления. На сцене Областного центра творчества - сказочные герои с подарками. Исполнить детские мечты помог Белорусский детский фонд.

Уже завтра праздничный утренник пройдет в Бобруйске. Придут волшебники с поздравлениями и в Могилевский детский приют. Самая добрая акция "Наши дети" продолжает дарить праздничное настроение.

Благотворительный марафон "Наши дети" в Могилевской области

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