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Четвертая партия медицинского груза для Беларуси отправлена из Китая

Об этом сообщили в посольстве нашей страны в КНР. Борт Минобороны доставит в Беларусь бесконтактные термометры, защитные средства, кислородные концентраторы, тест-системы и другие медицинские изделия. Вес груза составил 22 тонны.



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