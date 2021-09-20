Четвертая волна COVID-19 пришла в Беларусь. Об этом сообщил министр здравоохранения. Сегодня Дмитрий Пиневич побывал в красной зоне 10-й столичной больницы. Оценил ее возможности, пообщался с пациентами. У медиков руководитель ведомства интересовался, есть ли перебои с поставками медикаментов, расходных материалов, а также поблагодарил за работу. Сейчас в Беларуси продолжают перепрофилировать отделения под ковидные госпитали. Из ста тысяч коек по стране треть уже отданы на борьбу с инфекцией. Ситуацию усугубляет наслоение сезонных заболеваний. Поэтому требуется мобилизации всех сил. Министр обратил внимание, что в реанимации (среди тяжелых пациентов) нет вакцинированных. Именно прививка может помочь справиться с четвертой волной.